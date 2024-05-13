Almanya'da Siber Saldırılar Yüzde 28 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Siber Saldırılar Yüzde 28 Arttı

Almanya\'da Siber Saldırılar Yüzde 28 Arttı

Almanya'da ülke dışından gelen siber saldırıların sayısı 2023'te önceki yıla göre yüzde 28 arttı. Almanya İçişleri Bakanı ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı tarafından açıklanan rapora göre, yabancı failler tarafından işlenen siber suçlar artarken, Almanya içinden gelen saldırılar ise düşüş gösterdi. Geçen yıl Almanya'da 800'den fazla şirket ve kurum siber saldırıya uğradı. Rusya ve Çin'den gelen siber saldırılar da artış gösterdi.

13.05.2024 15:21
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Almanya'da ülke dışından gelen siber saldırıların sayısının 2023'te önceki yıla göre yüzde 28 arttığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, ülkede geçen yıl tespit edilen siber suçları kapsayan "Federal Siber Suç Durum Raporu"nu tanıttı.

Buna göre, Almanya'da yabancı failler tarafından işlenen siber suçlar 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 28 arttı. Almanya içinden gelen siber saldırıların sayısında ise yüzde 1,8 düşüş görüldü.

Geçen yıl Almanya'da 800'den fazla şirket ve kurum siber saldırıya uğrarken, bu saldırılarda hem niceliksel hem de niteliksel olarak artan eğilim gözlendi.

Bu arada, Avrupa'da olası Rusya kaynaklı siber saldırılara yönelik kaygıların arttığı bir dönemde, kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da siber saldırıların 2020'den beri istikrarlı bir şekilde artması dikkati çekti. Söz konusu siber saldılar 2022'de yüzde 8 artmıştı.

İçişleri Bakanı Faeser, BKA'nın siber suçlara karşı başarılı olduğunu belirterek, bu suçlarda tehdit seviyesinin hala yüksek olduğunu vurguladı.

Siber suçların faili olarak Rusya'yı işaret eden Faeser, "Rus rejiminin gözümüzü korkutmasına izin vermeyeceğiz. Demokrasimizi Rusya'nın siber eylemlerinden korumak için her şeyi yapmaya ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Rusya ve Çin'den siber saldırılar arttı

Almanya'nın bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerini temsil eden sivil toplum kuruluşu (BITKOM) da Çin ve Rusya'dan gelen siber saldırıların arttığı konusunda uyarıda bulundu.

BITKOM'a göre, iki yılda Rusya'dan gelen siber saldırılar iki kat arttı. Siber saldırıların yüzde 46'sı Rusya'dan, yüzde 42'si ise Çin'den geldi. Şirketlerin yüzde 80'i veri hırsızlığı, casusluk ya da sabotaj gibi saldırılardan etkileniyor.

BITKOM Genel Müdürü Bernhard Rohleder, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sadece siber saldırılardan, yani dijital saldırılardan kaynaklanan zarar yılda 148 milyar avro. Bu çok önemli bir miktar." ifadesini kullandı.

Bu işin arkasında genellikle organize suçların olduğunu belirten Rohleder, aynı zamanda yabancı gizli servislerin siber saldırılarda rol aldığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Siber Saldırılar Yüzde 28 Arttı - Son Dakika

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