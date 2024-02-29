Almanya'da Şubat Ayında Enflasyon Yüzde 2,5 - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Şubat Ayında Enflasyon Yüzde 2,5

Almanya'da yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi. Ocak ayına göre enflasyon yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Enflasyon, beklentilere uyumlu bir şekilde yıllık bazda gerçekleşti ve Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. AB uyumlu TÜFE ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

29.02.2024 16:49
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Almanya'da yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayı enflasyonu öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da ocak ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,5'e indi.

Ülkede şubatta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,4 olarak tespit edildi.

Piyasa beklentileri şubat ayında Almanya'da enflasyonun aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Böylece enflasyon yıllık bazda beklentilerle uyumlu, aylık bazda ise beklentilerden daha düşük gerçekleşti.

Ayrıca şubat ayı enflasyonu, ülkede Haziran 2021'den bu yana ölçülen en düşük seviyede belirlendi.

AB uyumlu TÜFE de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda da yüzde 2,7 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Şubat Ayında Enflasyon Yüzde 2,5 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Şubat Ayında Enflasyon Yüzde 2,5 - Son Dakika
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