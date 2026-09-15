Almanya'da toptan fiyatlar ağustosta son 3,5 yılın zirvesinde arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da toptan fiyatlar ağustosta son 3,5 yılın zirvesinde arttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gerilimin enerji ve ham madde maliyetlerini yükseltmesiyle Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 6,8 artarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Petrol ürünleri yıllık yüzde 36,1 artarken, ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2,9'a çıktı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji ve ham madde maliyetlerini yükseltmesiyle Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi, ağustosta son 3,5 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, toptan eşya fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 arttı.

Yıllık bazda kaydedilen bu artış, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı. Endeks, yıllık bazda temmuzda yüzde 5,3, haziranda ise yüzde 4,9 artış göstermişti.

Petrol ve kimya ürünlerinde artış

Fiyat artışlarının ana nedeni Orta Doğu'da devam eden çatışmalar oldu. Bu durum özellikle enerji ürünleri ve ham madde fiyatlarını yukarı çekti.

Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'na yönelik risklerin dünya piyasalarında petrolü pahalılaştırmasıyla, Almanya'da petrol ürünlerinin maliyeti ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 36,1 arttı.

Petrol ürünlerinin fiyatları, ağustosta bir önceki aya göre de yüzde 4,8 yükseliş kaydetti.

Endeksi yukarı taşıyan diğer önemli kalemler olan demir dışı cevherler, metaller ve yarı mamul metal ürünlerinin fiyatlarında yıllık artış yüzde 27,4 olurken, kimyasal ürünlerin fiyatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artış gösterdi.

Öte yandan, süt ve süt ürünleri, yumurta ile katı ve sıvı yemeklik yağların toptan fiyatı geçen yıla göre yüzde 10,3, et ve et ürünlerinin fiyatı ise yüzde 6,7 geriledi.

Tüketici enflasyonu tırmanışta, ECB endişeli

Üreticiler ile nihai tüketiciler arasında bir köprü görevi gören toptan eşya seviyesindeki maliyet artışları, gecikmeli olarak tüketici fiyatlarına da yansıdı.

Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,9'a ulaşarak yıl başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Özellikle dizel ve gaz fiyatlarındaki keskin artışlar, enflasyon seyrini doğrudan etkiledi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) açısından temel risk unsuru olarak enerji fiyatları öne çıkıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları yeniden 100 dolar sınırını geçerken, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon da enerji maliyetlerindeki hızlı artışın etkisiyle ağustos ayında yüzde 3,3'e yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gelişmeler ECB yönetiminde de endişeyle karşılandı. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enerji sektöründeki son fiyat artışlarının "oldukça endişe verici" olduğunu vurguladı.

Geçen hafta bu yıl içindeki ikinci faiz artırımına giden ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize eden ECB'nin bu hamlesinin yeterli olup olmayacağı tartışılıyor. Bu gelişmelerin ardından piyasalar, ECB'nin ekim ayı sonunda yapacağı bir sonraki toplantıda yeni bir faiz artışına gitme olasılığını yüzde 60'ın üzerinde fiyatlıyor.

Kaynak: AA

Hamster Coin, Orta Doğu, Ekonomi, Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da toptan fiyatlar ağustosta son 3,5 yılın zirvesinde arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi O cani gözaltında Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında
Tarsus’ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari Tarsus'ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü

11:40
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 11:58:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Almanya'da toptan fiyatlar ağustosta son 3,5 yılın zirvesinde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement