Almanya'da Yapay Zeka İstihdamı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Yapay Zeka İstihdamı Tehdit Ediyor

05.06.2025 13:17
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Almanya'da şirketlerin %27'si, yapay zeka nedeniyle işten çıkarmalar bekliyor.

Almanya'da her dört şirketten birinin, yapay zeka kullanımı nedeniyle gelecek 5 yıl içinde işten çıkarmaların olmasını beklediği belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yapay zeka kullanımının istihdama etkisinin Alman şirketleri açısından araştırıldığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketlerin yüzde 27,1'i yapay zeka kullanımının gelecek 5 yıl içinde işten çıkarmalara yol açmasını bekliyor. Şirketlerin sadece yüzde 5,2'si yapay zeka sayesinde ek istihdam öngörürken, üçte ikisi herhangi bir değişiklik beklemiyor.

Ifo'ya göre, yapay zeka kullanımı kaynaklı işten çıkarmalar olursa, şirketlerin iş gücü ortalama yüzde 8 azalacak. Perakende sektöründe bu oran yüzde 30'un biraz altında kalacak ama genel ortalamanın oldukça üzerinde olacak.

İnşaat sektöründe ise şirketlerin yüzde 80'inden fazlası yapay zekanın çalışan sayısını değiştirmeyeceğini düşünüyor.

Yapay zeka kullanımının, bilgi teknolojileri veya bilgi işleme gibi teknolojiyle ilgili hizmet veren şirketlerin istihdamında ise ortalama yüzde 10 artışa neden olması bekleniyor.

"İmalat sektöründeki şirketler, yapısal değişimin yapay zeka ile hızlanmasını bekliyor"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle imalat sektöründeki şirketler, yapısal değişimin yapay zeka ile hızlanmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Şirketlerin şu anda yapay zekanın verimlilik artışı sağlayacağı alanları araştırdığını belirten Wohlrabe, "Bunun iş gücü piyasası üzerinde ölçülebilir etkilere dönüşmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Wohlrabe, yapay zekanın sadece bir rasyonalizasyon aracı değil, aynı zamanda yeni iş profilleri için bir başlangıç noktası haline geldiğini, istihdam üzerindeki etkilerinin hala ılımlı düzeyde olduğunu, ancak uzun vadede Alman iş gücü piyasasını dönüştürebileceğini ifade etti.

Klaus Wohlrabe, asıl zorluğun, belirli meslek gruplarında büyük bir bozulmaya yol açmadan, elde edilen üretkenlik kazanımlarını geniş bir refaha dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Yapay Zeka İstihdamı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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