 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da Yatırımcı Güveni Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Yatırımcı Güveni Arttı

Almanya'da yatırımcı güveni, ECB'nin faiz indirimine yönelik beklentilerin etkisiyle 2,4 puan artarak 15,2 puan seviyesine çıktı. ZEW Ekonomik Güven Endeksi ocak ayında aralık ayına göre artış gösterdi. Almanya ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun yükselmesi ise para politikası beklentilerini etkilemedi.

Almanya\'da Yatırımcı Güveni Arttı
16.01.2024 - 15:43,
Abone Ol

Almanya'da yatırımcı güveni, ülkede ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun hızlanmasına karşın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin etkisiyle 2,4 puan artarak 15,2 puan seviyesine çıktı.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi ocak ayında aralık ayına göre 2,4 puan artarak 15,2 puan seviyesine çıktı.

Ülkede, ZEW Cari Durum Endeksi ise 0,2 puan azalarak -77,3'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi ocak ayında 0,3 puan düşüşle 22,7 puana inerken, cari durum endeksi 3,4 puan yükselişle 59,3 seviyesine ulaştı.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da ekonomik beklentilerin tekrar ilerleme kaydettiğini belirtti. Bunun ankete katılanların yarısından fazlasının ECB'nin yılın yarısında faiz indirimine gideceği yönündeki öngörülerinin güçlenmesi nedeniyle olduğunu ifade eden Wambach, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin tahminlerde ise daha belirgin değişimler olduğunu vurguladı.

Katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının 6 ay içinde Fed'in faiz indirimi yapacağını tahmin ettiğini belirten Wambach, aralık ayında Almanya ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun hızlanmasının katılımcıların para politikasına ilişkin beklentilerini etkilemediğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mannheim, Almanya, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Yatırımcı Güveni Arttı - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 15:57:37. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Yatırımcı Güveni Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement