Almanya'da Yenilenebilir Enerji Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Yenilenebilir Enerji Üretimi Rekor Kırdı

Almanya, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimini %7,1 artırdı.

06.12.2024 14:16
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Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 57 milyar kilovatsaate yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, temmuz-eylül döneminde elverişli hava koşulları sayesinde ülkedeki toplam elektrik üretiminin yüzde 63,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Böylece, üçüncü çeyrekte söz konusu oranda rekor seviyeye ulaşıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran, yüzde 60,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak 57 milyar kilovatsaate çıktı.

Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı. Rüzgar, üçüncü çeyrekte yüzde 24,7'lik payla en önemli enerji kaynağı olmaya devam etti.

En güçlü büyüme yüzde 13,5 ile güneşten elektrik üretiminde gerçekleşti. Bu kaynak da yüzde 23,8 payla ikinci en önemli elektrik kaynağı oldu.

Öte yandan, kömür yakıtlı elektrik santrallerinde üretilen elektrik miktarı üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 6 azaldı.

Alman hükümeti, 2030'a kadar toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Almanya, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Yenilenebilir Enerji Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika

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