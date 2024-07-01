Almanya'da Yıllık Enflasyon Beklentilerin Üzerinde Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Yıllık Enflasyon Beklentilerin Üzerinde Geriledi

Almanya'da yıllık enflasyon, haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 2,2 oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon oranı 2022 sonbaharından bu yana 6 puandan fazla düşüş gösterdi. Almanya'da enflasyonun yaz aylarında yüzde 2'nin altına düşmesi bekleniyor.

01.07.2024 16:27
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Almanya'da yıllık enflasyon, haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 2,2 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mayısta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,2'ye geriledi.

Böylece, Almanya'da yıllık enflasyon oranı 2022 sonbaharındaki zirvesinden bu yana 6 puandan fazla düştü.

Piyasalardaki beklenti enflasyonun haziranda yüzde 2,3'e inmesi yönündeydi.

Enflasyon oranı mart ve nisan aylarında yüzde 2,2 ile yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra mayısta bu yıl ilk kez yükselmişti.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise 0,1 artış gösterdi.

AB uyumlu TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi. AB uyumlu TÜFE mayısta yıllık yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise haziranda yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi.

Bu arada, ülkede geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar haziranda bir yıl öncesine göre yüzde 1,1 artarken, enerji ürünleri yüzde 2,1 düşüş gösterdi.

Enflasyon ECB'nin hedefinin altına düşebilir

Öte yandan, Avro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyon oranı, bölgede enflasyon eğilimleri için özellikle önemli görülürken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede enflasyonun yaz aylarında yüzde 2'nin altına düşmesini bekliyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Prof. Dr. Timo Wollmershaeuser, sanayi ve tüketiciyle ilgili sektörlerde bir önceki aya göre biraz daha az şirketin fiyat artışı planladığını belirterek, "Bu nedenle enflasyon oranının yavaş düşüşünü sürdürmesi ve Mart 2021'den beri ilk kez ağustos ayında yüzde 2 sınırının altına düşmesi muhtemel." ifadesini kullandı.

Ifo Enstitüsünün tahminleri doğru çıkarsa, Almanya'da enflasyon oranı yaz aylarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 hedefinin altına inecek.

Avro Bölgesi'nde enflasyon oranı 2022 sonbaharında yüzde 10'un üzerinde rekor bir seviyeye ulaştıktan sonra, ECB, Eylül 2023'e kadar temel faiz oranlarını art arda 10 kez artırmıştı. Bununla bölgede enflasyon oranı mayısta yüzde 2,6'ya düştü.

Haziran ayında ECB, enflasyonun düşmeye devam edeceği beklentisiyle 2019'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürmüştü.

Avro Bölgesi için haziran ayına ilişkin veriler yarın açıklanacak.

Kaynak: AA

Almanya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Yıllık Enflasyon Beklentilerin Üzerinde Geriledi - Son Dakika

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