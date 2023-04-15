Almanya'dan 301 kişiye koronavirüs aşısı tazminatı! Ödeme ömür boyu aylık olarak yapılacak - Son Dakika
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Almanya'dan 301 kişiye koronavirüs aşısı tazminatı! Ödeme ömür boyu aylık olarak yapılacak

15.04.2023 10:51

Almanya'da koronavirüs aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler sebebiyle soluğu mahkemede alan 301 kişi, ömür boyu aylık olmak şartıyla tazminat ödenmesi alacak.

Covid-19 aşılarının yan etkileri nedeniyle şu ana kadar 301 tazminat başvurusunun onaylandığı Almanya'da başvuruları kabul edilen kişilere her ay ömür boyu 164-854 euro arasında ödeme yapılacak. Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları da devlet tarafından karşılanabilecek.

KALP RAHATSIZLIKLARI, KAN PIHTILAŞMASI, YÜZ FELCİ...

Almanya'da aşı ve ilaçlara onay veren yetkili kurum Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) aşılama komplikasyonları listesinde bulunan belirtilere göre Covid-19 aşıları kalp rahatsızlıkları, kan pıhtılaşması, yüz felci, Guillain-Barre sendromu adı verilen kas rahatsızlığı, işitme bozukluğu ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara yol açıyor. PEI raporuna göre 2022 Haziran ayına kadar 323 bin 684 şüpheli yan etki ve aşılama komplikasyonu vakası bildirildi. Aynı döneme kadar olan verilerin incelendiği raporda, can kaybı ve aşılar arasında bağlantı tespit edilen 120 vaka olduğu belirtildi.

AŞI ÜRETİCİLERİNE KARŞI MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Covid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden 185 kişi aşı üreticilerine karşı mahkemelere başvurdu. Davaların ilkinin 28 Nisan'da Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

BIONTECH'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili aşı üreticisi Biontech tarafından yapılan açıklamada, Biontech aşısının incelenen vakalardaki sağlık sorunlarıyla ilgili bir bağlantısı bulunmadığının kanıtlandığı belirtilerek, "Bir aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'dan 301 kişiye korona aşısı tazminatı! Ömür boyu her ay ödenecek
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Yusuf Gümüşsoy: Ne olduğu belirsiz sıvıları vücuda enjekte etmenin doğuracağı ciddi sıkıntıları Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan dışında kimse dile getiremedi.Ne oldu şimdi yine haklı çıktık mı? Cevap Yaz 36 25 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: bu konuda genel başkanınız haklı çıktı 10 11 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Ben bilim adamı değilim ama covid 19 aşısının altta yatan ve sonradan ortaya çıkan öldürücü yan etkilerini ifade eden bilim insanları bunu üstüne basa basa dile getirdiler. Demek ki tespit doğruymuş. Bizde ise ölenlere kader bağlantısı ile konu kapatıldı. Cevap Yaz 46 8 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Almanya'dan 301 kişiye koronavirüs aşısı tazminatı! Ödeme ömür boyu aylık olarak yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'dan 301 kişiye koronavirüs aşısı tazminatı! Ödeme ömür boyu aylık olarak yapılacak - Son Dakika
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