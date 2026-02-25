Almanya Ekonomisi 2025'i Büyümeyle Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Ekonomisi 2025'i Büyümeyle Kapattı

25.02.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, 2025'in son çeyreğinde %0,3 büyüyerek kamu ve özel tüketim harcamalarıyla inşaat yatırımlarının etkisiyle büyüdü.

Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,3 büyüyerek beklentileri teyit ederken, büyümede özel ve kamu tüketim harcamalarındaki yükseliş ile inşaat yatırımları belirleyici oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin 2025'in son çeyreğini kapsayan nihai büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Söz konusu dönemde, Alman ekonomisi, 2024'ün aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 büyüme kaydetti. Böylece Destatis, 30 Ocak'ta paylaştığı öncü verileri teyit etmiş oldu.

Alman ekonomisi, 2025 yılının tamamında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle 2024'te yüzde 0,2 küçülen Alman ekonomisi, 2023'te de yüzde 0,3'lük daralmayla gerilememişti.???????

Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonomik açıdan dalgalı geçen 2025 yılının büyümeyle kapandığını belirtti. Pozitif gelişmeye en büyük katkının kamu ve özel tüketim harcamalarından geldiğini kaydeden Brand, inşaat yatırımlarının da belirgin bir artış gösterdiğini vurguladı.

Dördüncü çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 0,5 ve kamu harcamaları yüzde 1,1 arttı. İnşaat yatırımları ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

Alman ekonomisinin lokomotifi olan dış ticaret, dördüncü çeyrekte büyümeyi 0,1 puan aşağı çekti. Bu dönemde ihracat yüzde 0,6, ithalat ise yüzde 0,3 oranında gerileme kaydetti.

İki yıl süren resesyon baskısının ardından 2025'i yüzde 0,2'lik zayıf bir büyümeyle kapatan Alman ekonomisinin, 2026'da başta savunma olmak üzere artan kamu harcamalarının desteğiyle yüzde 1 seviyesinde büyümesi bekleniyor.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yılın ilk çeyreğinde GSYH hafif bir artış öngörüyor. Banka, bahar aylarından itibaren savunma ve altyapı gibi alanlardaki kamu yatırımlarının etkisiyle daha güçlü bir büyüme beklendiğini vurguluyor.

Tüketici Güven Endeksi geriledi

Öte yandan, ekonomideki toparlanma sinyallerine rağmen Alman tüketiciler ihtiyatlı duruşunu koruyor.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi, 0,5 puan düşerek eksi 24,7 puana geriledi.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, artan gelirlerin harcanmak yerine "ihtiyat" amacıyla tasarrufa yönlendirildiğini belirtti. Tasarruf eğilimi, şubat ayında 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, İnşaat, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisi 2025'i Büyümeyle Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:50:40. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya Ekonomisi 2025'i Büyümeyle Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.