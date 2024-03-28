Almanya Ekonomisi Hala Zayıf Kalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Ekonomisi Hala Zayıf Kalıyor

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), sanayinin daha iyi iş beklentilerine rağmen ülke ekonomisinin "sorunlu çocuğu" olmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulundu. DIW, Almanya'ya ilişkin mart ayı ekonomik barometresini açıkladı. Buna göre, ekonomik barometre, martta 5 puan artarak 88 puana yükseldi. Barometrenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) büyümeye işaret eden 100 puandan hala çok uzakta olduğu belirtilen açıklamada, yüksek faiz oranlarının, küresel ticaretin duraklamasının ve hane halklarının satın alma gücünde toparlanmanın yavaş olmasının Alman ekonomisini halen zayıf kalmasına neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Şu anda ekonomideki toparlanma durumunda hafif bir iyileşme olduğuna dair işaretler var. Ancak bu önümüzdeki çeyreklerde fark edilebilir hale gelecek. Sanayi, Alman ekonomisinin sorunlu çocuğu olmaya devam ediyor. Martta ticari beklentiler bir miktar iyileşmiş olsa da sipariş durumu gerginliğini koruyor ve bakiye siparişler son birkaç aydır neredeyse sürekli olarak azaldı." ifadesi kullanıldı. Bu arada, Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), geçen hafta Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurmuştu.

28.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:16
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Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), sanayinin daha iyi iş beklentilerine rağmen ülke ekonomisinin "sorunlu çocuğu" olmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

DIW, Almanya'ya ilişkin mart ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Buna göre, ekonomik barometre, martta 5 puan artarak 88 puana yükseldi.

Barometrenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) büyümeye işaret eden 100 puandan hala çok uzakta olduğu belirtilen açıklamada, yüksek faiz oranlarının, küresel ticaretin duraklamasının ve hane halklarının satın alma gücünde toparlanmanın yavaş olmasının Alman ekonomisini halen zayıf kalmasına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Şu anda ekonomideki toparlanma durumunda hafif bir iyileşme olduğuna dair işaretler var. Ancak bu önümüzdeki çeyreklerde fark edilebilir hale gelecek. Sanayi, Alman ekonomisinin sorunlu çocuğu olmaya devam ediyor. Martta ticari beklentiler bir miktar iyileşmiş olsa da sipariş durumu gerginliğini koruyor ve bakiye siparişler son birkaç aydır neredeyse sürekli olarak azaldı." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), geçen hafta Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisi Hala Zayıf Kalıyor - Son Dakika

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