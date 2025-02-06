Almanya Ekonomisi İçin Kötümser Tahminler

Ekonomi

Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'daki ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşları, 2025 yılı için ülke ekonomisiyle ilgili karamsar beklentileri dile getiriyor. Sanayi siparişlerindeki beklenmedik artış bile bu kötümser tabloyu değiştirmiyor.

Almanya'da ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşları, ülke ekonomisinin küçüleceği değerlendirmesi yapılor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), 2025 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,5 oranında düşeceğini öngörüyor. DIHK Genel Müdürü Helena Melnikov, Handelsblattcgazetesine yaptığı açıklamada, "Hiç bu kadar kötü bir atmosfer ve kötü rakamlar görmemiştim" dedi. Bu, üst üste üçüncü yıl ekonomi küçülmesi anlamına geliyor. 2024'te Alman ekonomisi yüzde 0,2, 2023'te ise yüzde 0,3 oranında daralmıştı.

Benzer şekilde Alman Sanayi Federasyonu (BDI) da iyimser değil. BDI, 2025 yılında GSYH'nin yüzde 0,1 oranında daralacağını öngörüyor. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye yönelik tehdit ettiği olası gümrük vergileri bu hesaplamalara dahil edilmedi. Eğer bu vergiler uygulanırsa, ekonomik daralmanın yüzde 0,5'e kadar çıkabileceği belirtiliyor. BDI Başkanı Peter Leibinger, "Sanayide yapısal bir kırılma yaşadık" diyerek sektördeki olumsuz gelişmelere dikkat çekti.

Buna karşın Alman hükümeti ve Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025'te ekonominin yüzde 0,3 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Ancak, hükümetin ve IMF'nin öngörüleri de olası gümrük vergilerini içermiyor. Normalde hükümetten daha kötümser tahminlerde bulunan sanayi birliklerinden DIHK ve BDI'nın öngördüğü daralma dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.