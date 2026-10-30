Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 artışla üst üste dördüncü kez büyüdü - Son Dakika
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Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 artışla üst üste dördüncü kez büyüdü

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Destatis'in öncü verisine göre Almanya'da GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüyerek yüzde 0,1'lik beklentiyi aştı. Ekonomi üst üste dördüncü çeyrekte büyürken analistler, toparlanmanın şimdilik devlet desteğine dayandığını vurguluyor.

Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Orta Doğu'daki savaşın yarattığı jeopolitik baskılara ve küresel zorluklara rağmen bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 artış kaydederek beklentileri aştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü.

Piyasa beklentisi olan yüzde 0,1'in üzerinde gerçekleşen bu büyüme ile Alman ekonomisi, Kovid-19 pandemisi kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana en uzun soluklu büyüme serisine ulaşırken üst üste dördüncü çeyrekte de büyüme kaydetmiş oldu.

GSYH, yılın ikinci çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyümüştü. Ekonomideki bu olumlu seyrin ardından ekonomi enstitülerinin birçoğu ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltti.

Alman hükümeti de daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e çıkardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise Almanya için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseltirken, bu yükselişte savunma ve altyapı yatırımları ile yapay zeka ivmesinin ihracata olan etkisinin belirleyici olduğunu bildirdi.

Buna karşın, öncü veriler şirketlerin yatırımlarında düşüşe işaret ederken, yılın ilk yarısında oldukça dinamik seyreden ihracat performansı üçüncü çeyrek itibarıyla belirgin şekilde yavaşladı.

Özel sektör yatırımlarının baskı altında kalmaya devam etmesi nedeniyle ekonomistlerin büyük kısmı, henüz "sürdürülebilir ve kendi kendini besleyen bir ekonomik canlılıktan" bahsetmek için erken olduğunu vurguluyor.

Ekonomide toparlanma şimdilik devlet desteğine dayanıyor

Analistler, Alman ekonomisinin özellikle sanayinin uzun yıllar süren durgunluğun ardından nihayet yeniden toparlanmasıyla yıl sonuna doğru hız kazandığını ancak genel tabana yayılan bir yükseliş trendinden hala oldukça uzak olduğunu ifade ediyor.

Yüksek fiyatlar ve zayıf iş gücü piyasası nedeniyle hane halkı harcamalarının temkinli kaldığını aktaran analistler, dolayısıyla bu ekonomik toparlanmanın şimdilik sadece devlet desteğiyle, yani tek ayak üzerinde, durabildiğini kaydetti.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, yayımladığı analizde, büyüme serisini Berlin'in futbol kulübüne atıfla "Alman ekonomisinin Herthafication (Herthalaşması) devam ediyor" şeklinde yorumladı.

Brzeski, sezon başında şans tanınmayan ikinci lig ekibi Hertha Berlin'in liderliğe yükselmesiyle ekonominin mevcut durumu arasında paralellik kurarak, "Alman ekonomisi beklenmedik bir galibiyet serisinde. Enerji şokunun iyi atlatılmasında Hürmüz Boğazı kriziyle siparişlerin Asya'dan Avrupa'ya kayması, stok artışları ile savunma ve altyapı teşvikleri etkili oldu. Ancak bu durum kalıcı bir geri dönüş değil, geçici bir rüzgardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yapısal reformlar hala acil ihtiyaç

Ekonominin kalıcı bir toparlanma için acilen yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Brzeski, Orta Doğu'daki savaş, yüksek enerji maliyetleri, nehirlerdeki düşük su seviyeleri ve yüksek faiz oranları gibi risklerin sürdüğüne dikkati çekti.

Sanayideki yapısal dönüşümün ve Çin şokunun henüz atlatılamadığını belirten Brzeski, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki savaş, muhtemelen önümüzdeki haftaki ABD ara seçimlerinden sonra daha da tırmanabilir, bu da petrol fiyatlarını yüksek tutabilir veya daha da yukarı itebilir. Yüksek gaz fiyatlarının mevcut ısıtma sezonunda etkili olması muhtemel. Ana su yollarındaki düşük su seviyesi, endüstriyel tedarik zincirleri ve üretim için bir tehdit olmaya devam ediyor. Faiz oranlarındaki artış da konut ve genel yatırımlara darbe vuracak. Alman sanayisinin hala uzun bir dönüşümün ortasında olduğunu unutmayalım. Çin şoku birkaç çeyreklik büyümenin ardından ortadan kaybolmadı. Hertha Berlin taraftarlarının, liderliğin şampiyonluk garantisi olmadığını bilmesi gibi, her ekonomist de birkaç çeyreklik toparlanmanın otomatik olarak sürdürülebilir bir iyileşme sağlamayacağını bilir."

Kaynak: AA
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