Almanya Ekonomisinde Beklenenden İyi Büyüme

Almanya ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüyerek piyasa beklentilerinin üzerinde performans gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentisi Almanya'da bu dönemde büyümenin çeyrek bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerini aşması dikkati çekti.

Almanya'da ikinci çeyrekte büyümeye en büyük katkı ihracattaki artıştan geldi.

Destatis, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisini de yukarı yönlü revize etti. Buna göre, daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesi yüzde 0,4'e çıkarıldı.

Almanya ekonomisi uzun süredir zayıf iç talep, yüksek enerji maliyetleri ve küresel belirsizliklerden dolayı zorlu bir dönem yaşıyor.