Almanya Ekonomisinde İyileşme Sinyalleri - Son Dakika
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Almanya Ekonomisinde İyileşme Sinyalleri

16.06.2026 14:23
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Kurumsal yatırımcı ve analistlerin güveni, barış sinyalleriyle artarak ZEW Endeksi'nde yükseliş gösterdi.

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güven, Orta Doğu'dan gelen barış sinyalleriyle birlikte haziran ayında beklentilerin üzerinde iyileşme gösterdi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta eksi 10,2 olan endeks, haziranda 20,7 puanlık artışla 10,5 değerini aldı. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde eksi 6'ya yükseleceği yönündeydi.

Mevcut Durum Endeksi ise haziranda geçen aya kıyasla 3,2 puan gerileyerek eksi 81 olarak hesaplandı.

İnşaatta sert düşüş

Ekonomik beklentilerdeki bu keskin toparlanma, lokomotif sanayi kollarının göstergelerine de olumlu yansıdı.

Son aylarda gerileme yaşanan otomotiv sektörüne yönelik beklenti endeksi 21,9 puanla güçlü artış kaydetti.

Kimya ve ilaç sanayisinde 16 puanlık, makine mühendisliği sektöründe ise 9,2 puanlık belirgin iyileşme oldu.

Öte yandan, inşaat sektörü haziran ayında diğer sanayi kollarından negatif ayrıştı. Sektör endeksi 15,2 puan birden düşerek eksi 12 seviyesine geriledi.

Uzmanlar, inşaat sektöründeki bu sert daralmada, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 11 Haziran'daki faiz artırımı kararının etkili olduğunu belirtiyor.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Finans piyasası uzmanları Orta Doğu'daki savaşın sona ermek üzere olduğunu tahmin ettiği için ZEW Endeksi yeniden pozitif bölgeye döndü. Bu durum, enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki devasa baskıyı hafifleterek enerji yoğun sanayi kollarını ve hane halkını rahatlatacak, aynı zamanda iç talebi de güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'nde güven arttı

Öte yandan, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de haziranda güçlü bir yükseliş kaydetti.

Söz konusu gösterge, geçen aya göre 18,6 puan artarak 9,5'e ulaştı. Bölgedeki mevcut ekonomik duruma yönelik değerlendirme ise 2 puan azalarak eksi 43,4 seviyesine geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisinde İyileşme Sinyalleri - Son Dakika

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