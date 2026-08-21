Almanya İmalat Sanayi Ağustos'ta Büyüdü - Son Dakika
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Almanya İmalat Sanayi Ağustos'ta Büyüdü

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Almanya'nın imalat sanayi PMI, ağustosta 54,1 puanla son 51 ayın en güçlü büyümesini kaydetti.

Almanya'da imalat sanayi, Ren Nehri'ndeki rekor düşük su seviyelerinin getirdiği zorluklara rağmen ağustosta son 51 ayın en güçlü büyümesini yakaladı.

S&P Global, Almanya'nın ağustos ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında 52,2 puan olan imalat sanayi PMI, ağustosta beklentileri aşarak 54,1 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 52 puana gerileyeceği yönündeydi.

Endeks, bu değerle son 51 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İmalat sanayisindeki güçlü yükselişe karşın hizmet sektörü zayıf seyrini korudu. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 49,8'den 48,5'e gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ekonomistler, yüksek petrol ve gaz fiyatlarının yol açtığı enflasyon endişelerinin hizmet sektöründeki görünümü baskılamaya devam ettiğini ve sektörün "yaz durgunluğu" yaşadığını belirtti.

İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte ölçen bileşik PMI endeksi ise hizmet sektöründeki düşüşün etkisiyle temmuzdaki 51,3 puan seviyesinden ağustosta 51 puana geriledi.

Endekslerin 50 puanın üzerinde değer alması büyümeye, altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Üretim ve siparişler 2022'den beri en yüksek seviyede

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, imalat sektöründeki toparlanmanın ikinci çeyrekteki duraklama sinyallerinin ardından yeniden ivme kazandığını belirtti.

Üretim, yeni siparişler ve ihracat kalemlerinin tamamında 2022'nin başından bu yana en güçlü artışların kaydedildiğine dikkati çeken Smith, "Bu durum, Orta Doğu'daki gerilimler ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle yaşanan aylarca süren belirsizliğin ardından bir toparlanma sürecine girildiğini gösteriyor. Artan savunma harcamalarının da bu tabloda etkisi var." ifadesini kullandı.

Smith, mevcut büyüme hızının devam eden arz riskleri ışığında sürdürülebilir olup olmayacağının henüz netleşmediğini, buna karşın üreticilerin gelecekteki üretime yönelik eğilimlerinin belirgin şekilde güçlenmesinin yukarı yönlü hareketin kalıcı olacağına işaret ettiğini vurguladı.

Hizmet sektörü için ise Smith, "Hizmet sektörü büyümeyi baskılamaya devam etse de yeni iş hacmindeki ardışık hafif artış ve sektördeki istihdamın yeniden yükselişe geçmesi, faaliyet cephesinde işlerin yakında düzelebileceğini gösteriyor. Hizmet sektörü çıkış fiyatları enflasyonundaki yavaşlama da gelecek aylarda talep açısından olumlu bir sinyal veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ağustos, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya İmalat Sanayi Ağustos'ta Büyüdü - Son Dakika

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