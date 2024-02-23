Almanya İş Ortamı Güven Endeksi Şubatta Yükseldi

Ekonomi

Almanya'da geçen ay 85,2 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şubatta 85,5 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ocakta 85,2 puan olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 85,5 puana yükseldi. Böylece, Alman ekonomisinin en önemli ekonomik barometresinde iki aylık düşüşün ardından artış yaşandı. Piyasa beklentisi endeksin 85,5 puana çıkması yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 83,5'ten 84 puana yükselirken, Mevcut Durum Endeksi ise 86,9 puanda sabit kaldı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde ekonomiye ilişkin duyarlılığın bir miktar iyileştiğini belirterek, "Alman ekonomisi düşük bir seviyede istikrar kazanıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Alman ekonomisi şu anda düşen yatırımlar nedeniyle resesyonun eşiğinde bulunuyor.

Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltması etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü.