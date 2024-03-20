Almanya Maliye Bakanı: Yaşlanan nüfus yapısal reformları gerektiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Maliye Bakanı: Yaşlanan nüfus yapısal reformları gerektiriyor

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkesinde giderek yaşlanan nüfusun yapısal reformlar gerektirdiğini söyledi. Lindner, emeklilik ve sağlık gibi politika alanlarında yapısal reform çağrısında bulundu. Ayrıca, Almanya'nın ekonomik büyüme için yeni bir gündeme ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

20.03.2024 18:17
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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkesinde giderek yaşlanan nüfusun yapısal reformlar gerektirdiğini söyledi.

Almanya Maliye Bakanlığı, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ilişkin 6. raporunu Bakanlar Kurulu'na sundu.

Lindner, sunuma ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, söz konusu raporun emeklilik ve sağlık gibi tüm politika alanlarında yapısal reformların başlatılması için politikacılara bir çağrı niteliğinde olduğunu söyledi.

Ülkesinde giderek yaşlanan nüfusun yapısal reformlar gerektirdiğini belirten Lindner, "Emeklilik, sağlık ve bakım sigortasının şu andaki yapısı, mevcut haliyle uzun vadede finanse edilemez. Üretim sermayesi ile emeklilik sigortası konusunda ilk adımı atmış bulunuyoruz. Yasal emeklilik maaşı için sermaye piyasalarının getiri potansiyelini kullanacağız ve böylece sistemi Almanya'daki demografik gelişmelere daha az bağımlı hale getirecek yeni bir bileşen sunacağız." dedi.

Almanya için acilen yeni bir ekonomik büyüme gündemine ihtiyaç olduğunu da anlatan Lindner, ihtiyaç duyulan şeyin, devletin önümüzdeki yıllarda görevlerini yerine getirmek ve sosyal güvenliği garanti altına almak konusunda yeterli kaynağa sahip olabilmesi için daha fazla dinamizm ve rekabet gücüne yönelik bir "ekonomik dönüş" olduğunu vurguladı.

Lindner, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde diğer alanlarda da reformlar başlatılmasının gerekli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İş gücü piyasasındaki mevcut potansiyeli harekete geçirmemiz ve yurt dışından ilave kalifiye işçi temin etmemiz gerekiyor. Ayrıca geleceğe dönük bir refah devletinin temeli güçlü bir ekonomidir. Bu nedenle, önemli konum faktörlerini yeniden dikkate alarak Almanya'yı bir iş yapma merkezi olarak sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeliyiz. Buna daha az bürokrasi, rekabetçi bir vergi sistemi ve modern altyapı da dahil. Artık doğru düzenlemeleri yaparak kamu maliyesinin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlama şansına sahibiz."

Almanya'da nüfusun giderek yaşlandığını dile getiren Lindner, "Geçmişe kıyasla daha düşük bir potansiyel büyümeye sahibiz. Bu da ülkemizin uzun vadeli ekonomik beklentilerinin kötüleşmesine katkıda bulunuyor." sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Almanya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Maliye Bakanı: Yaşlanan nüfus yapısal reformları gerektiriyor - Son Dakika

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