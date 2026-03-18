Almanya'nın 500 Milyar Avroluk Fonu Eleştirildi - Son Dakika
Almanya'nın 500 Milyar Avroluk Fonu Eleştirildi

18.03.2026 17:35
Almanya'nın SVIK fonu, ekonomi çevrelerince 'amacına aykırı' kullanım iddialarıyla eleştiriliyor.

Almanya'da federal hükümetin altyapı yatırımlarını hızlandırmak ve iklim hedeflerine ulaşmak amacıyla oluşturduğu 500 milyar avroluk "Altyapı ve İklim Nötrlüğü Özel Fonu" (SVIK), birinci yılında ekonomi çevrelerinin sert eleştirileriyle karşılaştı.

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Köln Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IW) ve Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), SVIK'in kullanımına ilişkin yayımladıkları ara raporlarda çarpıcı sonuçlara yer verdi.

IW tarafından yapılan hesaplamalarda, 2025 yılı itibarıyla fon kapsamındaki kaynakların yüzde 86'sının "amacına aykırı" kullanıldığı savunuldu. Ifo Enstitüsü ise daha sert bir tablo çizerek, fon aracılığıyla alınan yeni borçların yüzde 95'inin ilave altyapı yatırımlarına harcanmadığını öne sürdü.

Bakanlık iddiaları reddetti

Eleştirilerin odağındaki Almanya Maliye Bakanlığı, söz konusu analizlerdeki iddiaları reddetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, fon kaynaklarının kullanımının ancak 2025 sonbaharından itibaren teknik olarak mümkün hale geldiği hatırlatılarak, mevcut verilerin henüz projelerin tam potansiyelini yansıtmadığı vurgulandı.

"Almanya'nın ilerlemesini sağlayacağız"

Eleştirilere yanıt veren Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, fonu ülkenin geleceği için "devasa bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Yatırımların 2025 yılı itibarıyla yüzde 17 artarak 87 milyar avroya ulaştığına dikkati çeken Klingbeil, "Bu ilk adımların atılmış olması büyük önem taşıyor. Şimdi belirleyici olan, projelerin hızla hayata geçirilmesi ve sonuçların sahada görülmesidir." ifadesini kullandı.

Eyalet yönetimi ve ilgili bakanlıklara uygulama sürecini hızlandırma çağrısında bulunan Klingbeil, fonun köprü onarımlarından yüksek hızlı internet altyapısına kadar pek çok somut projeyi kapsadığını belirtti.

Klingbeil, hükümetin bu adımlarla "Almanya'nın ileriye gitmesini sağlayacağını" sözlerine ekledi.

Almanya Federal Meclisi tarafından 18 Mart 2025'te onaylanan 500 milyar avroluk SVIK, ülkenin büyüme potansiyelini artırmak ve iş dünyası için cazibesini korumak adına kamu altyapısına ek yatırım yapılmasını hedefliyordu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Berlin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın 500 Milyar Avroluk Fonu Eleştirildi - Son Dakika

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
SON DAKİKA: Almanya'nın 500 Milyar Avroluk Fonu Eleştirildi - Son Dakika
