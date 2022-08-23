Yeni Zelanda hükümeti, iş gücü açığını kapatmak için 12 bin geçici göçmen işçi alacak - Son Dakika
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Yeni Zelanda hükümeti, iş gücü açığını kapatmak için 12 bin geçici göçmen işçi alacak

23.08.2022 09:30

Yeni Zelanda hükümeti, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için göçmenlik yasalarında bazı değişiklikler yaparak 12 bin geçici işçi almayı hedefliyor. Çeşitli sektörlerde değerlendirilecek işçilerin vize süreleri ise 6 ay olacak.

Ada ülkesi Yeni Zelanda'da yaşanan iş gücü açığı hükümeti yeni yollar aramaya yöneltti. Göç Bakanı Michael Wood, göçmenlik yasalarında bazı değişiklikler yaparak küresel iş gücü açığından en çok etkilenen sektörlerde çalıştırılmak üzere 12 bin geçici işçi almayı hedeflediklerini söyledi.

ÜCRETLENDİRME KURALLARINDA ESNEMEYE GİDİLECEK

Bunun yanı sıra, göçmenlerin en çok çalıştığı yaşlı bakımı, inşaat, alt yapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi iş alanlarında ücretlendirme kurallarında esnemeye gidileceği kaydedildi.

VİZE SÜRELERİ 6 AYA KADAR UZATILACAK

İş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde birçok yerde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Wood, bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılacağını belirtti. Yaklaşık 5 milyon nüfusu bulunan Yeni Zelanda, her yıl yurt dışından 50 bin iş gücüne ihtiyaç duyuyor.

ALMANYA TÜRKİYE'DEN İŞÇİ ALACAK

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da benzer bir karar alarak havalimanlarına Türk işçi getirilmesi için onay çıkmıştı. Yaklaşık 7 bin 200 Türk işçiye "hızlı vize" verileceği açıklanmıştı.

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Son Dakika Ekonomi Yeni Zelanda hükümeti, iş gücü açığını kapatmak için 12 bin geçici göçmen işçi alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda hükümeti, iş gücü açığını kapatmak için 12 bin geçici göçmen işçi alacak - Son Dakika
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