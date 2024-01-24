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Almanya'nın büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika
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Almanya'nın büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, federal hükümetin kemer sıkma önlemleri nedeniyle aşağı yönlü revize etti. Ifo, bu yıl için gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye düşürdü.

Almanya\'nın büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi
24.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:33
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Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, federal hükümetin kemer sıkma önlemleri nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin aralık ayında paylaştığı 2024'ü kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Ifo, bu yıl için gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye düşürdü.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman Parlamentosu'nun bütçe komisyonu federal bütçe üzerinde anlaşmaya vardığına göre bütçede 19 milyar avro tutarında ek tasarruf yapılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Wollmershaeuser, şirketlerin ve hane halklarının daha fazla yük taşıyacağını ya da daha az yardım alacağını, devlet harcamalarında kesintiye gidileceğini belirterek, "Bu, genel kapsamın aralık ayında 2024 için risk senaryomuzda tahmin ettiğimizle kabaca uyumlu olduğu anlamına geliyor. Ekonomik etkinin de buna paralel bir büyüklükte olması muhtemeldir." ifadesini kullandı.

Ifo açıklamasında, Almanya bütçesindeki konsolidasyon tedbirlerinin, Anayasa Mahkemesinin Kasım 2023'te, hükümetin Kovid-19 salgını için ayrılan ancak kullanılmayan krediyi İklim ve Dönüşüm Fonu'na tahsis etmesinin anayasaya aykırı olduğunu açıklamasının ardından gerekli hale geldiği vurgulandı.

Öte yandan, Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Kaynak: AA
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