Almanya'nın CEO'larından Göçmen Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'nın CEO'larından Göçmen Uyarısı

Siemens ve diğer büyük şirketlerin CEO'ları, göçmen karşıtlığına karşı uyardı ve kapsayıcılığı vurguladı.

07.02.2025 13:09
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) – Almanya'nın en büyük şirketlerinden Siemens, Deutsche Bank, Mercedes ve Commerzbank'ın CEO'ları, yaklaşan genel seçimler öncesinde artan yabancı düşmanlığına karşı uyarıda bulundu. Ülkenin ekonomik büyümesinde göçmen iş gücünün kritik bir rol oynadığını belirten iş dünyasının liderleri, ekonomik sürdürülebilirlik için kapsayıcı politikaların önemine vurgu yaptı. ANKA Haber'e konuşan ekonomist İsmail Akpınar da CEO'ların açıklamalarına destek vererek, göçmen karşıtlığı ile suçlanan Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) politikalarının ülke ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Siemens CEO'su Roland Busch, demokratik ve sosyal ekonomik değerlerin aşındığını belirterek, bu durumun ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Mercedes CEO'su Ola Källenius ise "Yasa dışı göç ile nitelikli iş gücü kazanmak aynı şey değildir. Ancak büyüme için en iyi beyinleri çekmeliyiz" diyerek, Almanya'nın göçmenler için cazip bir ülke olması gerektiğini vurguladı. Commerzbank CEO'su Manfred Knof, siyasi belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, yeni hükümetin ekonomiye hız kazandıracak adımlar atması gerektiğini söyledi.

"Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarından taviz yok"

Almanya'nın önde gelen şirketlerinin CEO'ları, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında net bir duruş sergilemeye devam edeceklerini açıkladı. Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, "Bu konudaki pozisyonumuzdan geri adım atmayacağız. Çeşitlilik, iş dünyasının başarısı için kritik bir faktördür" dedi. Mercedes CEO'su Källenius da "Pek çok araştırma, çeşitli ekiplerin daha başarılı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Akpınar: "AfD'nin politikaları Almanya ekonomisini tehdit ediyor"

Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) eski siyasetçi ve ekonomi uzmanı İsmail Akpınar, CEO'ların açıklamalarına destek vererek, aşırı sağcılıkla suçlanan AfD'nin politikalarının ülke ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Akpınar, "Merz'in AfD oylarıyla federal mecliste çoğunluk elde etme çabası hatalı bir karardı. Bu durum, CDU/CSU'nun seçimlerde başarılı olmasını zorlaştırdı ve göçmen kökenli seçmenlerin hangi partiye oy vereceklerini sorgulamalarına yol açtı" dedi. Almanya'da yaklaşık 13 milyon göçmen kökenli Alman vatandaşı bulunduğunu ve ülke ekonomisinin toplam 25 milyon göçmene bağımlı olduğunu belirten Akpınar, göçmenler üzerinden genelleştiren ve kutuplaştıran bir siyaset yürütmenin tehlikeli bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Ekonomi çevrelerinden gelen tepkilerin önemine dikkat çeken İsmail Akpınar, göçmenlerin ve Almanya'daki 3 milyon Türk kökenli vatandaşın seçim sürecini yakından takip ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'nın CEO'larından Göçmen Uyarısı - Son Dakika

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