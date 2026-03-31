Almanya'nın Kamu Borcu 2,84 Trilyon Avroya Ulaştı

31.03.2026 14:11
Almanya'nın kamu borcu 144 milyar avro artarak 2,84 trilyon avroya yükseldi, GSYH oranı yüzde 63,5 oldu.

Almanya'nın genel kamu borcu, geçen yıl 144 milyar avro artarak 2,84 trilyon avro oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkenin toplam kamu borcuna ilişkin 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin toplam borcu geçen yıl 144 milyar avro artarak 2,84 trilyon avroya ulaştı.

Bu gelişmeyle birlikte, söz konusu borcun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranı yüzde 62,2'den 63,5'e yükseldi. Böylece Almanya, Avrupa Birliği (AB) Maastricht Kriterleri'nde öngörülen yüzde 60'lık tavan değerini üst üste altıncı kez aşmış oldu.

Borç yükündeki artışın merkezinde federal hükümet yer aldı. Bütçe dışı fonlar dahil edildiğinde, federal hükümetin yükümlülükleri geçen yıl 107 milyar avro artış gösterdi. Bu rakam, 2024'te kaydedilen 36 milyar avroluk artışın yaklaşık üç katına tekabül etti.

Eyaletlerin borçları 19 milyar avro, belediyelerin borçları ise 25 milyar avro yükseldi. Sosyal güvenlik fonlarının borçları ise 3 milyar avrodan 7 milyar avroya çıkarak iki katından fazla artış kaydetti.

Öte yandan, Bundesbank, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan 119 milyar avroluk bütçe açığı ile 144 milyar avroluk borç artışı arasındaki farka ilişkin değerlendirmede bulundu.

Banka, borçlanmanın bir kısmının doğrudan bütçe açığını kapatmak için değil, finansal varlık oluşturmak amacıyla kullanıldığını bildirdi. Bankanın açıklamasında, söz konusu kalemlerin bütçe açığı hesaplamalarına dahil edilmediği ancak toplam kamu borcu rakamlarını yukarı çektiği belirtildi.

Borcun artması bekleniyor

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) gibi önde gelen kuruluşlar, Almanya'nın borç yükünün gelecek yıllarda daha da artacağını öngörüyor.

Altyapı yatırımları ve savunma harcamaları için planlanan milyarlarca avroluk ek bütçeler nedeniyle, borcun GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 65'e, 2027'de ise yüzde 66,6'ya çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

