Almanya Sanayi Üretimi Eylülde Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Sanayi Üretimi Eylülde Düştü

Almanya'da sanayi üretimi eylülde otomotiv sektörü zayıflığı ile %2,5 geriledi.

07.11.2024 14:16
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Almanya'da sanayi üretimi, otomotiv sektöründeki zayıflığın etkisiyle eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,5 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,5 düştü.

Alman şirketleri, sipariş yetersizliğinden şikayetçi olurken, sanayi üretiminin ağustosta yüzde 2,6 artmasının ardından eylülde tekrar gerilemesi dikkati çekti. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti eylülde yüzde 1 düşmesi yönündeydi.

Geçici verilerde aylık yüzde 2,9 artış olarak açıklanan ağustos ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 2,6 olarak revize edildi

Veriler, eylülde bir önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,7 düştüğünü ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 4 ve ara malı üretimi yüzde 1,6 geriledi. Tüketim malları üretiminde yüzde 1,4, enerji üretiminde yüzde 2,1 ve inşaat üretiminde yüzde 1,4 düşüş yaşandı.

Sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,6 azaldı

Destatis açıklamasında, "Otomotiv sektöründe takvim etkisinden arındırılmış üretim, Ağustos 2024'teki yüzde 15,4'lük artışın ardından Eylül 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 7,8 düştü. Otomotiv endüstrisinde gözlemlenen önemli dalgalanmalar, geçtiğimiz aylarda üretimin genel gelişimi üzerinde ciddi bir etki oluşturdu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, kimya endüstrisinin üretimi eylülde yüzde 4,3 düşerken, makine mühendisliğinin üretimi yüzde 1,7 arttı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, jeopolitik belirsizlikler ve azalan sipariş durumu göz önüne alındığında, Alman imalat sanayisinin yakın zamana kadar çok zayıf kaldığı belirtilerek, özellikle yurt dışından gelen siparişlerdeki son olumlu gelişmenin durumun yıl başında değişeceğine işaret ettiği ifade edildi.

Alman ekonomisi

Öte yandan Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ülke ekonomisi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan 78 yaşındaki Trump, seçimi kazanırsa Almanya ekonomisini etkileyecek olan gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Sanayi Üretimi Eylülde Düştü - Son Dakika

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