Almanya ve Fransa'dan Dijital Egemenlik Adımı

Almanya ve Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) teknolojik bağımlılıklarını azaltmak ve birlik düzenlemelerini şekillendirmek amacıyla "dijital egemenlik" konusunda ortak tanım ve kriter paketi üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Almanya Dijital ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin Paris'te başlayan VivaTech 2026 fuarında Avrupa'nın dijital egemenliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım attığı belirtildi.

İki ülkenin AB'nin teknolojik bağımlılıklarını azaltmak ve birlik düzenlemelerini şekillendirmek amacıyla "dijital egemenlik" konusunda ortak tanım paketi üzerinde uzlaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, paketin AB Komisyonunun yakın zamanda sunduğu "AB Teknoloji Egemenliği Paketi"ne doğrudan yön vermeyi hedeflediği ifade edildi.

6 ana boyut

İki ülkenin ortak görev gücü tarafından hazırlanan taslak metinde, Avrupa'nın dijital egemenliği 6 ana boyut altında tanımlandı. Pakette, bu kapsamda, AB içindeki sağlayıcıların veya güvenilir uluslararası ortak devletlerin dijital ürünlerinin kullanımına öncelik verileceği ifade edildi.

Ayrıca, tek bir şirkete veya ülkeye bağımlı kalma riskini önlemek amacıyla açık kaynak kodlu çözümler ile modüler mimarilerin teşvik edileceği belirtilen taslak metinde, yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında Avrupa'nın kendi veri merkezi altyapılarının genişletileceği, hassas verilerin korunması ile yasal yaptırım imkanlarının artırılacağı kaydedildi.

"AB'nin en büyük iki üye ülkesi olarak somut kriterlerle yola çıkıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Dijital ve Ulaştırma Bakanı Karsten Wildberger, Avrupa'nın dijital egemenliğini güçlendirmenin ve teknolojik bağımlılıkları azaltmanın günümüzün en önemli jeopolitik zorunluluğu olduğunu belirtti.

Wildberger, "Avrupa'da artık kendi önümüze engel koymayı bırakmalıyız. Yerli startupları güçlendirmek ve küresel ölçekte rekabetçi şirketler inşa etmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz. AB'nin en büyük iki üye ülkesi olarak somut kriterlerle yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Dijital Bakanı Anne Le Hananff de SAP ve Mistral AI arasındaki ortaklığın ilk somut uygulama örneklerini gösterdiğini belirterek, Avrupa üretimi egemen bir yapay zekanın kamu ve şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kanıtladıklarını dile getirdi.

Öte yandan iki ülke, dijital politika hedeflerini uygulamaya koymak amacıyla "Alman-Fransız Gelecek Forumu"nu yeniden hayata geçirme kararı da aldı.

Her iki ülkenin özel sektör aktörleri ile teknoloji ekosistemleri arasındaki diyaloğu güçlendirmesi hedeflenen platformun ilk görevleri arasında, Avrupa'nın kritik dijital bağımlılıklarını değerlendirmek için ortak bir çerçeve geliştirmek ve "egemen dijital çözümler kataloğu" hazırlamak yer alıyor.