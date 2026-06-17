Almanya ve Fransa'dan Dijital Egemenlik Adımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya ve Fransa'dan Dijital Egemenlik Adımı

17.06.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki ülke, AB'nin teknolojik bağımlılıklarını azaltmak için ortak kriter paketi üzerinde uzlaştı.

Almanya ve Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) teknolojik bağımlılıklarını azaltmak ve birlik düzenlemelerini şekillendirmek amacıyla "dijital egemenlik" konusunda ortak tanım ve kriter paketi üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Almanya Dijital ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin Paris'te başlayan VivaTech 2026 fuarında Avrupa'nın dijital egemenliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım attığı belirtildi.

İki ülkenin AB'nin teknolojik bağımlılıklarını azaltmak ve birlik düzenlemelerini şekillendirmek amacıyla "dijital egemenlik" konusunda ortak tanım paketi üzerinde uzlaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, paketin AB Komisyonunun yakın zamanda sunduğu "AB Teknoloji Egemenliği Paketi"ne doğrudan yön vermeyi hedeflediği ifade edildi.

6 ana boyut

İki ülkenin ortak görev gücü tarafından hazırlanan taslak metinde, Avrupa'nın dijital egemenliği 6 ana boyut altında tanımlandı. Pakette, bu kapsamda, AB içindeki sağlayıcıların veya güvenilir uluslararası ortak devletlerin dijital ürünlerinin kullanımına öncelik verileceği ifade edildi.

Ayrıca, tek bir şirkete veya ülkeye bağımlı kalma riskini önlemek amacıyla açık kaynak kodlu çözümler ile modüler mimarilerin teşvik edileceği belirtilen taslak metinde, yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında Avrupa'nın kendi veri merkezi altyapılarının genişletileceği, hassas verilerin korunması ile yasal yaptırım imkanlarının artırılacağı kaydedildi.

"AB'nin en büyük iki üye ülkesi olarak somut kriterlerle yola çıkıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Dijital ve Ulaştırma Bakanı Karsten Wildberger, Avrupa'nın dijital egemenliğini güçlendirmenin ve teknolojik bağımlılıkları azaltmanın günümüzün en önemli jeopolitik zorunluluğu olduğunu belirtti.

Wildberger, "Avrupa'da artık kendi önümüze engel koymayı bırakmalıyız. Yerli startupları güçlendirmek ve küresel ölçekte rekabetçi şirketler inşa etmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz. AB'nin en büyük iki üye ülkesi olarak somut kriterlerle yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Dijital Bakanı Anne Le Hananff de SAP ve Mistral AI arasındaki ortaklığın ilk somut uygulama örneklerini gösterdiğini belirterek, Avrupa üretimi egemen bir yapay zekanın kamu ve şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kanıtladıklarını dile getirdi.

Öte yandan iki ülke, dijital politika hedeflerini uygulamaya koymak amacıyla "Alman-Fransız Gelecek Forumu"nu yeniden hayata geçirme kararı da aldı.

Her iki ülkenin özel sektör aktörleri ile teknoloji ekosistemleri arasındaki diyaloğu güçlendirmesi hedeflenen platformun ilk görevleri arasında, Avrupa'nın kritik dijital bağımlılıklarını değerlendirmek için ortak bir çerçeve geliştirmek ve "egemen dijital çözümler kataloğu" hazırlamak yer alıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Almanya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya ve Fransa'dan Dijital Egemenlik Adımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Doruk Madencilik’te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı Doruk Madencilik'te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
16:01
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı
Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
14:56
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:21:49. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya ve Fransa'dan Dijital Egemenlik Adımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.