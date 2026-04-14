Almanya ve Ukrayna'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması

14.04.2026 15:07
Almanya ve Ukrayna, savunma sanayisinden kritik madenlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan "stratejik ortaklık" konusunda mutabakata vardı.

Uzun bir aradan sonra düzenlenen ilk Almanya-Ukrayna hükümetler arası istişare toplantısı, Berlin'de geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Başbakan Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkanlık ettiği toplantıda, iki ülke ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyan çok yönlü bir işbirliği mimarisi oluşturuldu.

Toplantının odağında askeri-mali yardımlar, Ukrayna'nın yeniden imarı ve sığınmacıların geri dönüş süreci yer aldı.

Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümetler arası istişarelerde, iki ülke arasındaki ilişkileri uzun vadeli ve sistematik bir yapıya kavuşturacak kapsamlı bir yol haritası belirlendi.

Toplantının en kritik başlığını oluşturan askeri işbirliği kapsamında, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın savunma kapasitesini artıracak geniş bir destek paketi üzerinde mutabakat sağlandı.

Bu doğrultuda "Anubis" tipi uzun menzilli ve "SethX" tipi orta menzilli taarruz İHA'larının ortak üretimine ilişkin anlaşma imzalandı.

Ayrıca, yeni nesil silah sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla muharebe sahasından elde edilen verilerin karşılıklı paylaşımı ve Körfez bölgesi başta olmak üzere üçüncü ülkelere İHA tedarikine yönelik ortak bir mekanizma kurulması kararlaştırıldı.

Ekonomik alanda ise Ukrayna'nın sanayi altyapısının modernizasyonu ve Avrupa'nın ham madde güvenliği için stratejik adımlar atıldı. Ukrayna Devlet Jeoloji Servisi ile Alman Federal Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü (BGR) arasında, kritik madenlerin keşfi ve yer bilimsel araştırmalar için iş birliği mutabakat zaptı imzalanırken sanayinin yeniden inşasına yönelik ortak niyet beyanı kabul edildi.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu ve sosyal kalkınma hedeflerinin de ele alındığı toplantıda şehir planlama, konut inşası ve geri kabul anlaşmalarına yönelik uygulama protokolleri imzalandı.

Ayrıca "Almanya-Ukrayna Kültür Yılı" kapsamında belediyeler arası bir ortaklık konferansı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İmzalanan bu kapsamlı anlaşmalarla, Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı desteğin kurumsal bir zemine oturtulmasının ve iki ülke arasındaki stratejik bağların kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Almanya, Kültür, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
