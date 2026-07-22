Almatis'ten Küresel Büyüme Adımları

OYAK bünyesinde alümina alanında faaliyet gösteren Almatis, yeni yatırım ve pazara sunduğu çözümleriyle küresel büyümesini sürdürüyor.

Almatis'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Almatis Üst Yöneticisi (CEO) Anıl Sönmez, alümina üretiminde küresel ve entegre bir operasyonel ağa sahip olduklarına dikkati çekerek, pazara yüksek kalite ve güvenilir özellikli çözümler sunduklarını belirtti.

Vizyonlarını yatırımlarla desteklediklerini vurgulayan Sönmez, alümina dışı yeni ürün alanlarında da aktif çalışmalar yürüttüklerini, son yıllarda da söz konusu vizyonu somut yatırımlarla desteklediklerini aktardı.

Sönmez bu kapsamda 2022'de Hindistan'da yeni bir entegre tabular alümina üretim tesisini devreye aldıklarını, 2025'te de Almatis'in ABD'nin Arkansas eyaletindeki tesisinde kalsine alümina kapasite artış projesini başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Yine aynı yıl Çin'de yeni bir kalsine alümina tesisinin temelini attıklarını ve bu yatırımı 2027'de devreye almayı hedeflediklerini aktaran Sönmez, söz konusu tesisin özellikle yarı iletken, elektrikli araç bataryası ve yüksek performanslı elektronik ürünler için kritik bir ham madde üreteceğini vurguladı.

Yatırımlarla küresel erişim güçleniyor

Sönmez, yatırımları kapasite artırımının yanı sıra teknolojik ilerlemeye ve sürdürülebilir ekonomik gelişime katkı olarak gördüklerinin altını çizerek, "Bu yatırımlar, Türk ve OYAK bayraklarımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırma isteğimizden güç alıyor. Diğer bölgelerde de benzer kapasite artırımı ve optimizasyon çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Afrika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yeni iş ortaklarıyla anlaşmalar imzalayarak küresel erişimlerini daha da genişlettiklerine işaret eden Sönmez, bu adımların, bulundukları her pazarda müşterilerine daha yakın olmak ve yerel ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek açısından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Sönmez, OYAK bünyesinde şirketler arası birlikteliğe de önem verdiklerine dikkati çekerek, bu çerçevede Akdeniz Chemson ile Güney Amerika'da stratejik bir ortaklığa imza attıklarını, OYAK çatısı altında geliştirilen bu tür sinerjilerin küresel pazarlarda ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir değere dönüştüğüne inandıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik ve verimlilik bir arada

"Misyon NötrAL" adını verdikleri ve ekip çalışmasıyla şekillendirdikleri sürdürülebilirlik programlarına da değinen Sönmez, sürdürülebilirliği yalnızca kendi operasyonlarıyla sınırlı görmediklerini, ECO-TAB ve düşük karbonlu alüminalarının ise bu yaklaşımın somut örnekleri arasında yer aldığını aktardı.

Sönmez, çelik üreticileriyle gerçekleştirdikleri uygulama testlerinde, ECO-TAB içeren refrakter malzemelerin kullanımı sayesinde yıllık toplam malzeme tüketiminin yüzde 4,7 azaltılabildiğini, aynı zamanda proseslerde önemli düzeyde enerji verimliliği sağlanabildiğini gözlemlediklerini anlattı.

Tüm bu sonuçların, çevreci çözümlerin mutlaka ek maliyet anlamına gelmediğini ortaya koyduğunu ifade eden Sönmez, doğru malzeme ve tasarımla hem karbon ayak izinin hem de toplam işletme maliyetlerinin eş zamanlı olarak düşürülebileceğini net şekilde gösterdiğini vurguladı.

Türk sermayesiyle küresel etki hedefi

En güçlü oldukları alanın özellikli alümina olduğunu ancak mevcut stratejinin bununla sınırlı kalmadığını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Gelecek yıllarda ürün portföyümüzü, alüminanın ötesine geçen yeni materyallerle genişleterek farklı endüstrilere daha kapsamlı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Almatis'i önümüzdeki 10-20 yıllık dönemde, birçok stratejik endüstride teknik referans noktası olarak kabul edilen, müşterilerinin üretim süreçlerini ve performansını şekillendiren bir şirket olarak konumlandırıyoruz. Bu vizyon, yalnızca ürün çeşitliliğini artırmaya değil, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odağında derinleşmeye dayanıyor.

Bir Türk şirketi olarak OYAK 2030 stratejisi doğrultusunda uzun vadeli bakabilen, yatırım yapabilen ve ölçeklenebilen bir yapıyla hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Almatis, alüminadaki liderliğini korurken, ileri malzeme alanında iddiasını büyüten, küresel etkisini daha görünür ve daha güçlü kılan bir şirket olacak. Hedefimiz yalnızca büyümek değil, küresel sanayide söz sahibi olmak, standartları belirlemek ve bu dönüşümü Türk sermayesinin gücüyle gerçekleştirmek."