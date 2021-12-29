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Alternatif Bank'a "En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" ödülü - Son Dakika

Alternatif Bank'a "En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" ödülü

29.12.2021 12:17
Alternatif Bank'a "En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" ödülü

Alternatif Bank, dış ticaretin finansmanında ortaya koyduğu performansıyla, Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Küresel Ticaret Ödülleri" kapsamında bir kez daha "Avrupa, Orta Asya ve Türkiye'deki En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" seçildi.

Alternatif Bank, dış ticaretin finansmanında ortaya koyduğu performansıyla, Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Küresel Ticaret Ödülleri" kapsamında bir kez daha "Avrupa, Orta Asya ve Türkiye'deki En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank IFC'nin Küresel Dış Ticaret Programı kapsamında tanımlanan kredi limitlerini her yıl başarıyla artırarak müşterilerinin kullanımına sunarken, bu süreçteki iş kalitesi ve hızı nedeniyle de ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, IFC gibi prestijli bir kurumdan iki yıl üst üste böyle kıymetli bir ödüle layık görülmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Alternatif Bank olarak uluslararası kurumlarla uzun yıllardır süregelen güçlü ilişkilerimiz ve iş birliklerimiz, bankamıza duyulan güveni ve dış ticaretteki başarımızı teyit etmesi açısından bizim için ayrı bir değer taşıyor." ifadesini kullandı.

2011 yılında dahil oldukları IFC'nin Küresel Dış Ticaret Programı kapsamında, bankalarına tanımlanan limitleri yıllar içinde artan bir ivmeyle ihracatçıların kullanımına sunduklarını belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Bu süreçteki başarımızın ve operasyonel mükemmeliyetimizin ödülle tescillenmesi bizi her yıl daha iyisini yapmak adına motive ediyor. Dış ticaret ve özellikle de ihracat, Alternatif Bank olarak odaklandığımız, yetkin insan kaynağımızla değer yarattığımız bir alan. Rakamsal boyutta değerlendirecek olursak, bankamızın toplam dış ticaret işlem hacmi son iki yılda önemli artış göstererek 4 milyar dolara yakın bir seviyeye ulaştı. Bu büyümenin temelinde dış ticaret işlemlerinde yüksek yetkinlikteki ekibimizle sunduğumuz kaliteli hizmet yatıyor. Özellikle ihracatın ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesindeki öneminden hareketle, dış ticaret yapan müşterilerimizi en üst seviyede desteklemeye gayret ediyoruz. Alternatif Bank olarak danışman ve basiretli bankacılık anlayışımızla her zaman ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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Uluslararası Finans Kurumu, Alternatifbank, Orta Asya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank'a 'En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Alternatif Bank'a "En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" ödülü - Son Dakika
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