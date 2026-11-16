Altı haftalık satış baskısı sürerken Bitcoin temmuzdan beri en düşük seviyeyi gördü

Kripto piyasasındaki paraların toplam değerini ifade eden Total Market, 6 haftadır düşüş gösterirken bu sürede bitcoin ve ethereum da yatırımcısını üzdü.

Merkez bankalarının parasal sıkılaşmaya devam edeceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi ve jeopolitik riskler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

Teknoloji şirketlerinde görülen sert dalgalanmalar da küresel piyasalarda risk iştahının azalmasını sağlarken azalan risk iştahı yatırımcıları kripto paralar gibi riskli varlıklardan da uzaklaştırdı.

ABD'de Demokratların Kongrenin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde etmesi de kripto paraları baskıladı.

Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, 28 Eylül haftasında yüzde 0,7 artmıştı. Total Market daha sonra 5 Ekim haftasında yüzde 3,2, 12 Ekim haftasında yüzde 4,8, 19 Ekim haftasında yüzde 0,1, 26 Ekim haftasında yüzde 3, 2 Kasım haftasında yüzde 2,8, ve 9 Kasım haftasında yüzde 13 değer kaybetti.

Total Market, 9 Kasım haftasını 2 trilyon 204 milyar dolardan tamamladı.

28 Eylül haftasında yüzde 1,5 değer kazanan bitcoin ise 5 Ekim haftasında yüzde 2,6, 12 Ekim haftasında yüzde 3,2, 19 Ekim haftasında yüzde 0,6, 26 Ekim haftasında yüzde 3,2, 2 Kasım haftasında yüzde 2,8, ve 9 Kasım haftasında yüzde 14 değer kaybetti.

9 Kasım haftasını 65 bin 82 dolardan tamamlayan bitcoin geçen hafta 61 bin 919,7 dolarla temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

28 Eylül haftasında yüzde 0,7 artan ethereum ise 5 Ekim haftasında yüzde 6,2, 12 Ekim haftasında yüzde 7,4, 19 Ekim haftasında yüzde 0,2, 26 Ekim haftasında yüzde 3,6, 2 Kasım haftasında yüzde 1,6, 9 Kasım haftasında yüzde 18 azaldı.

Ethereum, 9 Kasım haftasını 1826,2 dolardan tamamladı.

Binance'e düzenlenen siber saldırı kripto para piyasasındaki kırılganlığı artırdı

Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının kripto para piyasasındaki kırılganlığı artırdığını söyledi.

ABD Kongre seçimlerinde Demokratların üstünlük sağlaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya gerek duymadığını belirtmesinin diplomatik çözüm inancını zedeleyerek Orta Doğu'daki endişeleri artırmasının da kripto para piyasasındaki düşüşlerde etkili olduğunu vurgulayan Çelik, Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarındaki yükselişleri tetiklemesinin de bu düşüşlerde etkili olduğunu belirtti.

Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın istifasının ve S&P 500 hisselerinin çoğunda, özellikle teknoloji hisselerinde satış dalgasının da kripto para piyasasındaki satış baskısını artırdığını ifade eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ölçekte devam eden enflasyon endişesi, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve belirsizlikler, ayrıca Fed'in faiz artırım ihtimalinin önümüzdeki yıla yayılma olasılığı masada kaldığı sürece, kripto para piyasasında ciddi ve kalıcı bir toparlanmadan bahsetmek zor. Yukarı yönlü hacimli bir kırılım ve piyasaya yeni fon girişi olmadan satış baskısı devam etme potansiyeli yüksek."

Fed'in faiz kararı öncesi kripto para piyasasında oynaklık artabilir

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya da kripto para piyasasında yaklaşık altı haftadır devam eden satış baskısının arkasında küresel likidite koşullarının sıkılaşması ve yatırımcıların risk iştahındaki azalmanın bulunduğunu söyledi.

"ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırabileceği endişesi ve teknoloji hisselerindeki satışlar kripto varlıkları olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullanan Başkaya, spot bitcoin ETF'lerinde yaşanan sermaye çıkışları ile vadeli piyasalardaki kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesinin düşüşü hızlandırdığını bildirdi.

Başkaya, "Bitcoin ETF'lerine yeniden para girişinin başlaması için dolar ve tahvil getirilerindeki baskının hafiflemesi gerekiyor." dedi.

Düşüşün sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğuna vurgu yapan Başkaya, özellikle Fed'in aralık ayındaki faiz kararı öncesinde kripto piyasasında yüksek oynaklığın devam etmesinin mümkün olduğunu söyledi.