Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,28 değer kazanarak tamamladı. Mavi Giyim en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve dolar da yükseliş gösterdi.

15.06.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.958,11, en yüksek 10.575,98 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,39 değer kazanarak 11.745,79 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,92 artışla 9.974,16 puan, Sanayi Endeksi 2,07 kazançla 14.150,32 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.681,19 puan oldu.

Mavi Giyim en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,52 ile Mavi Giyim oldu.

Mavi Giyim'i, yüzde 12,16 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 12,06 ile BİM Birleşik Mağazalar izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 6,93 ile Girişim Elektrik Sanayi ve yüzde 6,81 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 551 milyar 557 milyon lirayla Koç Holding, 440 milyar 580 milyon lirayla Garanti BBVA ve 430 milyar 215 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,04 artışla 2.450 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,44 kazançla 15 bin 970 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,31 artışla 32,6860 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,01 düşüşle 34,9060 lira oldu.

Geçen hafta 41,1030 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75 artarak 41,4100 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,95 yükselişle 36,7000 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Bıst, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:29:13. #1.13#
SON DAKİKA: Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement