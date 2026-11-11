Altın borsasında standart altın yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 525 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altın borsasında standart altın yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 525 bin liraya geriledi

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KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 525 bin liraya geriledi. Altında toplam işlem hacmi 4 milyar 904 milyon 486 bin 383,83 lira, işlem miktarı 755,21 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 525 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 525 bin, en yüksek 6 milyon 565 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 525 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 578 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 904 milyon 486 bin 383,83 lira, işlem miktarı ise 755,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 84 milyon 551 bin 11,06 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Has Gümüş Değerli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.578.000,004.080,00
En Düşük6.525.000,004.015,00
En Yüksek6.565.000,004.057,75
Kapanış6.525.000,004.015,00
Ağırlıklı Ortalama6.549.978,564.022,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.904.486.383,83

Toplam İşlem Miktarı (Kg)755,21

Toplam İşlem Adedi30

Kaynak: AA
EkonomiFinansBorsaSon Dakika

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