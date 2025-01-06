Altın Fiyatı 3 Milyon 35 Bin Liraya Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 3 Milyon 35 Bin Liraya Düştü

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 35 bin lira ile haftayı yüzde 0,5 düşüşle kapattı.

06.01.2025 17:48
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 35 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5 düşüşle 3 milyon 35 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 900 milyon 753 bin 141 lira, işlem miktarı ise 2.297,97 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 922 milyon 655 bin 950 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.050.000,002.690,50

En Düşük2.990.000,002.630,00

En Yüksek3.035.000,002.680,00

Kapanış3.035.000,002.643,70

Ağırlıklı Ortalama2.992.886,762.644,25

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.900.753.140,91

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.297,97

Toplam İşlem Adedi63

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 3 Milyon 35 Bin Liraya Düştü - Son Dakika

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