Altın Fiyatı 3 Milyon 77 Bin Liraya Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 77 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 971 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,1 azalışla 3 milyon 77 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dünü 3 milyon 111 bin 800 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 262 milyon 249 bin 470,07 lira, işlem miktarı ise 1.404,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 473 milyon 548 bin 754,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.111.800,00 2.741,00 En Düşük 2.971.000,00 2.674,00 En Yüksek 3.100.000,00 2.821,00 Kapanış 3.077.000,00 2.674,00 Ağırlıklı Ortalama 3.092.497,53 2.742,29 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.262.249.470,07 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.404,06 Toplam İşlem Adedi 103

Kaynak: AA