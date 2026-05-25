Altın Fiyatı 6.737.900 Liraya Yükseldi

25.05.2026 16:46
Standart altının kilogram fiyatı, günlük işlemde %1,5 artışla 6.737.900 liraya ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 737 bin 900 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 705 bin lira, en yüksek 6 milyon 748 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 artışla 6 milyon 737 bin 900 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 637 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 80 milyon 603 bin 572,48 lira, işlem miktarı ise 310,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 80 milyon 603 bin 572,48 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Sultan Yetkili Müessese ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.637.100,004.500,00
En Düşük6.705.000,004.550,00
En Yüksek6.748.500,004.562,00
Kapanış6.737.900,004.562,00
Ağırlıklı Ortalama6.724.763,394.550,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.080.603.572,48

Toplam İşlem Miktarı (Kg)310,44

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: AA

