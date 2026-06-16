Altın Fiyatı 6 Milyon 570 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Altın Fiyatı 6 Milyon 570 Bin Liraya Yükseldi

16.06.2026 16:43
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Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 6 milyon 570 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 570 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 510 bin lira, en yüksek 6 milyon 586 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 570 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 549 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 15 milyar 789 milyon 587 bin 217,61 lira, işlem miktarı 2 bin 419,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 674 milyon 296 bin 490,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Denizbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.549.999,004.302,10
En Düşük6.510.000,004.300,00
En Yüksek6.586.000,004.425,00
Kapanış6.570.000,004.416,50
Ağırlıklı Ortalama6.547.861,904.387,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)15.789.587.217,61

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.419,87

Toplam İşlem Adedi261

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 6 Milyon 570 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

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