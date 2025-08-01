Altın Fiyatları Düşerken Stratejik Yaklaşım Öneriliyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları düşüş eğilimine girerken, DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kitiş, yaşanan geri çekilmelerin yatırımcıyı paniğe değil, stratejiye yönlendirmesi gerektiğini belirtti.

ABD ile Avrupa Birliği arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması sonrası ons altın, 3 bin 340 dolar seviyelerine kadar çekildi. Güvenli liman algısında zayıflama oluşturan bu gelişmeyi yorumlayan Ahmet Cumhur Kitiş, "Bu tip siyasi hamleler altının yapısal gücünü değil, anlık fiyatlamaları etkiler" dedi. Kitiş, uzun vadeli yatırımcı için bu tür dönemlerin fırsat penceresi sunduğunu ifade etti. Jeopolitik cephede ise Rusya ile Ukrayna arasında yeniden canlanan diplomasi trafiği ve muhtemel bir ateşkes, savaş riskini geçici olarak gölgede bıraktı. Bu gelişmelerin altının jeopolitik risk primini baskıladığı belirtilirken, DEMAŞ A.Ş. kaynaklarına göre bu ortamda dahi altına olan uzun vadeli yönelimin değişmediği görülüyor.

"Altın şu anda dinleniyor. Bu bir son değil, yeni bir başlangıcın habercisi"

Altın yalnızca uluslararası piyasada değil, Türkiye'de de gevşedi. Geçtiğimiz hafta 4 bin 355 TL seviyesinden işlem gören gram altın, 4 bin 335 TL'ye kadar gerileyerek yatırımcılara 'bekleme havası' yaşattı. Kapalıçarşı'daki hareketliliğin azalmasına rağmen, DEMAŞ A.Ş. üretim tarafında kapasiteyi korudu. Şirket yetkilileri, bu durumu yatırımcıdaki geçici tereddüt olarak değerlendiriyor. Kitiş, "Küresel piyasalarda oluşan bu kısa süreli rahatlama, yatırımcıların gözünü korkutmamalı. Altın, tarihi olarak her geri çekilmesinde daha güçlü şekilde toparlanan bir yatırım aracıdır. ABD-AB ticaret anlaşmasının etkisi ve jeopolitik tansiyondaki göreceli yumuşama geçicidir. Asıl belirleyici olan küresel borçluluk, enerji krizi ve merkez bankalarının rezerv politikalarıdır. Bunlar, altının uzun vadeli yükselişini kaçınılmaz hale getiriyor. DEMAŞ A.Ş. olarak altına olan bakışımız değişmedi. Biz bu fiyat seviyelerini uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat olarak görüyoruz. Unutmayalım; altın sadece bir metal değil, bir güven, bir gelenek ve aynı zamanda bir stratejidir" diye konuştu.

Değerli metallerde genel düşüş

Yalnızca altın değil; gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metallerde de bu hafta düşüş yaşandı. Kitiş'e göre, altın bu genel gerilemede bile likiditesi ve tarihi itibarıyla öne çıkıyor. DEMAŞ A.Ş. verilerine göre, yerli piyasada özellikle 22 ayar bilezik ve çeyrek altın satışlarında yavaşlama gözleniyor. Ancak gram altına olan ilgi korunuyor. Yaz sezonunun etkisiyle fiziki altın talebinin azaldığı belirtiliyor. - İSTANBUL