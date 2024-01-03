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Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
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Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 48 bin 700 liraya düştü. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 947 bin lira, en yüksek 2 milyon 63 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 48 bin 700 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 62 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 459 milyon 201 bin 256,35 lira, işlem miktarı ise 1.219,30 kilogram oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Muhafız Kıymetli Madenler ile VakıfBank olarak sıralandı.

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti
03.01.2024 - 17:11,
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 48 bin 700 liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 947 bin lira, en yüksek 2 milyon 63 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 48 bin 700 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 62 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 459 milyon 201 bin 256,35 lira, işlem miktarı ise 1.219,30 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Muhafız Kıymetli Madenler ile VakıfBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.062.000,002.074,00

En Düşük1.947.000,002.045,00

En Yüksek2.063.000,002.138,30

Kapanış2.048.700,002.138,30

Ağırlıklı Ortalama2.025.213,622.070,09

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.459.201.256,35

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.219,30

Toplam İşlem Adedi???????49

Kaynak: AA
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