Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 54 bin 112 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 980 bin lira, en yüksek 2 milyon 65 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 54 bin 112 liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 65 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 566 milyon 296 bin 939,58 lira, işlem miktarı ise 1.273,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 578 milyon 70 bin 984,80 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.065.999,50 2.013,35 En Düşük 1.980.000,00 2.013,00 En Yüksek 2.065.000,00 2.100,05 Kapanış 2.054.112,00 2.087,25 Ağırlıklı Ortalama 2.012.132,73 2.055,44 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.566.296.939,58 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.273,44 Toplam İşlem Adedi 48

Kaynak: AA