Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 54 bin 112 liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 1 milyon 980 bin lira, en yüksek 2 milyon 65 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 54 bin 112 liraya indi.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 65 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 566 milyon 296 bin 939,58 lira, işlem miktarı ise 1.273,44 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 578 milyon 70 bin 984,80 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.065.999,50
|2.013,35
|En Düşük
|1.980.000,00
|2.013,00
|En Yüksek
|2.065.000,00
|2.100,05
|Kapanış
|2.054.112,00
|2.087,25
|Ağırlıklı Ortalama
|2.012.132,73
|2.055,44
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.566.296.939,58
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.273,44
|Toplam İşlem Adedi
|48
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
AK Parti ile ittifakta anlaşamayıp İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracağını duyuran Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz bir hamle daha geldi. Partinin İBB Başkan adaylığı için Metin Külünk'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. Murat Kurum'un İstanbul adaylığı açıklanmadan önce AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yapan Külünk Yeniden Refah'ın teklifini reddetti.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştığı maçta Eryaman Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar büyük tepki çekti. Zemindeki bozukluklara dikkat çeken futbolseverler "Patates tarlası" şeklinde yorum yaptı.
ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki MCAS Miramar Hava Üssü'ne gitmek üzere Nevada'dan havalanan ABD ordusuna ait CH-53E Super Stallion tipi askeri helikopter düştü. Kazada helikopterdeki 5 askerin tamamı hayatını kaybetti.
Son Dakika › Ekonomi › Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?