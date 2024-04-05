Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 338 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 331 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 430 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,2 azalışla 2 milyon 338 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 415 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 235 milyon 678 bin 919,46 lira, işlem miktarı ise 939,33 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 403 milyon 749 bin 754,40 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, BLZ Kıymetli Madenler, Bosphorus Billion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.415.000,00
|2.262,00
|En Düşük
|2.331.000,00
|2.270,00
|En Yüksek
|2.430.000,00
|2.364,75
|Kapanış
|2.338.000,00
|2.359,00
|Ağırlıklı Ortalama
|2.399.146,25
|2.314,96
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.235.678.919,46
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|939,33
|Toplam İşlem Adedi
|48
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Mersin'de kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altın fiyatındaki artış nedeniyle vatandaşların gramajı hafifletilerek imal edilen gösterişli takılara yönelmeye başladığını söyledi. İnanoğlu ayrıca, altın fiyatlarının yükselmesiyle düğün sezonunda altın takacak vatandaşların bütçelerinin zorlandığını belirtti. Altın almayı planlayan vatandaşların tercihi, gramajı hafif ama gösterişli ürünler oluyor. İnanoğlu, altın fiyatlarının yükselmesinin geçici olduğunu ve altının zirveyi sevdiğini ifade etti. Ayrıca, vatandaşları sahte altın konusunda da uyardı ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalarını önerdi.
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