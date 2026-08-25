Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Altın Fiyatları Düşüşte

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Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 7.150.500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 150 bin 500 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 125 bin lira, en yüksek 7 milyon 218 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 150 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 185 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 228 milyon 152 bin 933,91 lira, işlem miktarı ise 591,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 228 milyon 152 bin 933,91 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Çakmakcı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.185.000,004.653,90
En Düşük7.125.000,004.619,20
En Yüksek7.218.000,004.640,00
Kapanış7.150.500,004.632,00
Ağırlıklı Ortalama7.152.212,264.628,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.228.152.933,91

Toplam İşlem Miktarı (Kg)591,38

Toplam İşlem Adedi99

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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