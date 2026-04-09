Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 6.824.000 TL

09.04.2026 17:02
Standart altının kilogram fiyatı, 1,1 düşüşle 6.824.000 TL'ye geriledi. İşlem hacmi 19,3 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 824 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 780 bin lira, en yüksek 6 milyon 905 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 824 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 902 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 296 milyon 182 bin 725,28 lira, işlem miktarı ise 2 bin 841,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 512 milyon 390 bin 76,28 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Şekerbank ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.902.000,004.752,50
En Düşük6.780.000,004.670,00
En Yüksek6.905.000,004.815,00
Kapanış6.824.000,004.761,10
Ağırlıklı Ortalama6.810.669,864.744,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)19.296.182.725,28

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.841,72

Toplam İşlem Adedi183

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 6.824.000 TL
Advertisement
