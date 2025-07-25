Altın Fiyatları Haftada Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Haftada Düştü

25.07.2025 16:55
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Borsa İstanbul'da standart altın kilogram fiyatı 4.360.000 TL'ye geriledi, işlem hacmi 3 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 360 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 350 bin lira, en yüksek 4 milyon 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 360 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 380 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 34 milyon 172 bin 176,40 lira, işlem miktarı ise 699,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 201 milyon 564 bin 180,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, EHG Yetkili Müessese, Altınbaş Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.380.000,003.370,00

En Düşük4.350.000,003.310,05

En Yüksek4.382.000,003.355,10

Kapanış4.360.000,003.353,60

Ağırlıklı Ortalama4.373.635,513.335,33

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.034.172.176,40

Toplam İşlem Miktarı (Kg)699,23

Toplam İşlem Adedi48

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Haftada Düştü - Son Dakika

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