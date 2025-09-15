Altın Fiyatları Yatay Seyir Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Altın Fiyatları Yatay Seyir Ediyor

15.09.2025 09:59
Altının gramı 4.846 liradan işlem görüyor, Fed'in faiz kararları yatırımcıları etkiliyor.

Altının gramı haftaya yatay başlamasının ardından 4 bin 846 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 4 bin 845,5 liradan tamamladı. Haftaya yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 4 bin 846 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 117 liradan, Cumhuriyet altını 32 bin 718 liradan satılıyor.

Altının onsu güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 3 bin 643 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının bu hafta varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri güçlendi.

Fed'in bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında bankanın politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

