Altın Fiyatları Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yatay Seyirle Başladı

Altının gramı 2.938 liradan işlem görmekte. Çeyrek altın 4.990, Cumhuriyet altını 19.900 lira.

28.11.2024 11:18
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Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 938 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 937 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 938 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 2 bin 637 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlamalarında yön arayışı devam ediyor.

Öte yandan, dün açıklanan verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönündeki fiyatlamaları güçlendirirken, bankanın aralık ayında da faiz indirimine devam ettikten sonra ara verebileceği öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 68 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapması beklenirken, yüzde 32 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini dile getirerek, ABD'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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