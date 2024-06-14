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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 417 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,8 artışla 2 milyon 430 bin lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 125 milyon 14 bin 443,61 lira, işlem miktarı ise 2.130,32 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 176 milyon 634 bin 83,96 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

14.06.2024 17:09
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? Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 417 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,8 artışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 388 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 125 milyon 14 bin 443,61 lira, işlem miktarı ise 2.130,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 176 milyon 634 bin 83,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.388.000,002.330,00

En Düşük2.417.000,002.288,00

En Yüksek2.445.000,002.334,00

Kapanış2.430.000,002.334,00

Ağırlıklı Ortalama2.421.974,782.308,10

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.125.014.443,61

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.310,32

Toplam İşlem Adedi36

Kaynak: AA

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