Altın Fiyatları Yükseldi

17.04.2026 16:57
Standart altının kilogram fiyatı 6.965.000 lira ile günü %0,4 artışla kapattı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 965 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 881 bin lira, en yüksek 6 milyon 965 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 6 milyon 965 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 935 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 183 milyon 548 bin 249,26 lira, işlem miktarı ise 1.186,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 545 milyon 509 bin 706,45 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Şekerbank, Dünya Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.935.000,004.818,00
En Düşük6.881.000,004.788,50
En Yüksek6.965.000,004.819,00
Kapanış6.965.000,004.813,30
Ağırlıklı Ortalama6.898.967,574.798,79
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.183.548.249,26

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.186,04

Toplam İşlem Adedi73???????

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 17.04.2026 17:19:26.
