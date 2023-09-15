Yükselişini sürdüren altının gramı 1.664 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren altının gramı 1.664 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 15.09.2023 11:49

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.664 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 lira, cumhuriyet altını da 11.040 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.655 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.664 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 lira, cumhuriyet altını da 11.040 liradan satılıyor. Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin üzerinde artış gösterdiğini hatırlatarak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını dile getirdi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakma ihtimalinin yüzde 97'ye çıktığını ifade eden analistler, altının ons fiyatının önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.917 dolardan işlem gördüğünü söyledi.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren altının gramı 1.664 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren altının gramı 1.664 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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