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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi
14.11.2023 16:33

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 773 bin lira, en yüksek 1 milyon 841 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 artışla 1 milyon 841 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.113 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 982 milyon 831 bin 466 lira, işlem miktarı ise 1.113,07 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 8 milyon 83 bin 201 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya, İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.835.000,001.920,00

En Düşük1.773.000,001.930,00

En Yüksek1.841.900,001.995,05

Kapanış1.841.900,001.930,00

Ağırlıklı Ortalama1.778.977,481.945,34

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.982.831.465,98

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.113,07

Toplam İşlem Adedi???????34
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi - Son Dakika
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