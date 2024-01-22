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Altın Fiyatları Yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 66 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 65 bin lira, en yüksek 2 milyon 75 bin 490 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 66 bin 500 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 61 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 214 milyon 966 bin 749,09 lira, işlem miktarı ise 1.099,26 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 334 milyon 343 bin 529,52 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altın Fiyatları Yükselişte
22.01.2024 - 17:26,
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 66 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 65 bin lira, en yüksek 2 milyon 75 bin 490 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 66 bin 500 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 61 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 214 milyon 966 bin 749,09 lira, işlem miktarı ise 1.099,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 334 milyon 343 bin 529,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.061.000,002.134,40

En Düşük2.065.000,002.005,00

En Yüksek2.075.490,002.136,00

Kapanış2.066.500,002.129,00

Ağırlıklı Ortalama2.070.691,002.066,67

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.214.966.749,09

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.099,26

Toplam İşlem Adedi???????56

Kaynak: AA
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