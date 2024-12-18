Altın fiyatları yeniden hareketlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları yeniden hareketlendi

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Altının gram fiyatı, güne 2,980 lira ile başlayarak önceki kapanışa göre %0,2 artış gösterdi. Çeyrek altın 4,930 lira, cumhuriyet altını ise 19,650 lira seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararları öncesi çeşitli gelişmeler yaşanıyor.

18.12.2024 09:46
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 980 liradan satılıyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 973 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 980 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 650 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'İ BEKLİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor. Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

YATIRIMCILAR VERİLERE ODAKLANDI

Söz konusu kararlar öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,4 seviyesinde dengelenirken, tahvil faizlerinin son 5 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini törpülüyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının tahvil ve emtia piyasalarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yeniden hareketlendi - Son Dakika

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