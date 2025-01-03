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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Altının gram fiyatı 3 bin 23 lira seviyesine çıkarak yükselişini sürdürüyor.

03.01.2025 10:46
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Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 23 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 3 bin 21 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10, cumhuriyet altını 19 bin 920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybederek 2 bin 656 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.

Analistler, dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadelesi devam etse de piyasalarda güçlenen resesyon-enflasyon ikileminin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Bu durumun, tahvil ve pay piyasalarındaki fiyatlamalara yansıdığını belirten analistler, dolara talebin güçlenmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Dolar endeksi yılın ikinci işlem gününde 109,1'le Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken güçlü doların altının alternatif maliyetini etkileyeceği tahmin ediliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,57 seviyesinde dengelenirken altının ons fiyatı, dolar endeksinin de son iki yılın zirvesine çıkmasına karşın yükselişini sürdürüyor.

Analistler, değerli dolar ve yüksek tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını belirtirken Trump'ın Beyaz Saray'a taşınması ile başlaması beklenen jeopolitik tansiyonun altın talebini desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

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